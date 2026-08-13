Atención mundial de la población, pero también de astrónomos y astrólogos, provocó este miércoles un histórico eclipse solar total que convirtió “el día en noche” en un sector del planeta, incluida Europa continental.

El eclipse comenzó en el océano Ártico y avanzó por Groenlandia e Islandia hasta llegar a la península ibérica (España y Portugal).

La Luna cubrió al Sol por completo y creó un “doble crepúsculo” en pleno atardecer europeo.

Oscuridad total

La fase de oscuridad total alcanzó un máximo de 2 minutos y 18 segundos cerca de Islandia; mientras en España la fase total duró entre un minuto y un minuto y medio según la zona.

La Nasa hizo un seguimiento del fenómeno.

Al taparse el Sol, miles de personas pudieron observar a simple vista la corona solar (la atmósfera exterior del astro), a la vez que bajaban las temperaturas de forma repentina.

La “franja de totalidad” (donde el Sol se cubrió al 100 %) cruzó zonas específicas, comenzando por Islandia, cuya capital, Reikiavik, no observaba un eclipse total desde hace 593 años.

Mudos

Los animales del zoológico local se quedaron en silencio al creer que ya era de noche.

En España, ciudades como Bilbao, Zaragoza, León y Palma de Mallorca quedaron a oscuras antes de la puesta de sol. Madrid y Barcelona rozaron el 99 % de ocultación de los rayos solares.

En Reino Unido, Francia o la costa este de Estados Unidos y Canadá, el eclipse se observó de forma parcial.

En América Latina, incluido Perú, el evento astronómico no fue visible debido a su posición geográfica del planeta.