Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Gerónimo, de 41 años, que nos escribe desde Pueblo Libre.

Doctora Magaly Mori, le escribo porque ya no puedo más con la situación en mi casa. Mi esposa siempre ha sido una mujer centrada, pero desde que descubrió una serie de Netflix, Bridgerton, es otra persona. Se pasó meses contando los días para el estreno de la última temporada y, cuando salió, se amaneció frente al televisor.

Ahora la situación ha empeorado porque se le ha metido en la cabeza volver a ver las cuatro temporadas juntas. Dice que necesita analizar cada detalle para encontrar pistas sobre lo que pasará en la quinta entrega. Se ha suscrito a muchos foros y grupos de fans en redes sociales donde solo hablan de los libros de una tal Julia Quinn. Siento que he perdido a mi compañera de vida por una ficción.

Para colmo de males, su obsesión ha tomado un rumbo personal con uno de los actores, Luke Thompson. Se la pasa averiguando todo sobre su vida porque interpreta a Benedict, su personaje favorito. Ya no tenemos otro tema de conversación que no sea la aristocracia londinense o los chismes de ese mundo imaginario. Me molesta mucho sentirme desplazado por un actor y una trama de época.

Me pregunto si soy yo el que está mal o si ella realmente está exagerando con todo este fanatismo. Intento interesarme, pero me agota que su vida gire en torno a una pantalla y a teorías de internet. Siento que nuestra conexión real se está debilitando porque ella vive en el siglo XIX mientras yo sigo aquí, en el presente. ¿Qué puedo hacer para que mi esposa regrese al mundo real?

CONSEJO

Querido Gerónimo, recuerda que a veces las personas buscan refugio en la ficción para escapar del estrés diario. Conversa con ella sin atacar sus gustos, proponiendo actividades nuevas que los desconecten de la pantalla. Si logras que compartan tiempo de calidad fuera del sofá, ella solita equilibrará su pasatiempo con su matrimonio.