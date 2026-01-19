Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Ricardo, de 29 años, de Magdalena

Doctora Magaly Moro, le escribo porque me siento muy frustrado con mi relación. Mi enamorada, Luciana, tiene una debilidad que me está pasando factura: es sumamente irresponsable con su dinero cuando se trata de sus cantantes favoritos.

Esta semana se gastó el dinero que estaba destinado para sus estudios en una entrada para ver a Bad Bunny, dejándose llevar por la emoción del momento. Ahora, como se quedó sin plata, me ha pedido desesperadamente que le preste dinero para pagar sus clases de inglés en el instituto. Me duele verla así, pero siento que esta situación ya se salió de control.

No es la primera vez que esto sucede, lo mismo pasó cuando vino Shakira. Luciana se endeudó con su tarjeta de crédito para comprar su entrada, pero después no le alcanzó su sueldo para pagar las cuotas y yo, por amor, corrí a salvarla prestándole todo.

Siento que si sigo actuando como la persona que le soluciona todos sus problemas económicos, ella nunca aprenderá a priorizar sus gastos ni a ser una mujer responsable. Me da mucha rabia que no valore el esfuerzo que implica ganar un sueldo.

No quiero prestarle ni un sol esta vez porque deseo que aprenda la lección, pero me aterra que esto cause una pelea fuerte entre nosotros. Tengo miedo de que nuestra relación se vea afectada o que ella piense que no la apoyo. ¿Cómo puedo ponerle límite sin que terminemos distanciados o peleados? La amo mucho. No quiero perderla.

CONSEJO

Querido Ricardo, es fundamental que establezcas límites claros para evitar resentimientos mayores. Habla con Luciana de manera sincera, explicándole que tu negativa no es falta de amor, sino una forma de cuidar su crecimiento personal y por la estabilidad de ambos. Si ella valora la relación, entenderá que ser pareja también implica responsabilidad y apoyo mutuo.