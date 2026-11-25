Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Nadia de 32 años, que nos escribe desde Surquillo.

Doctora Magaly Moro, necesito de su consejo porque me siento entre la espada y la pared. Estoy perdidamente enamorada de mi entrenador del gimnasio.

Me gustó desde el primer día que lo vi, cuando me inscribí hace unos meses porque me propuse tener una mejor figura para lucirme este verano 2027. Doctora, fue amor a primera vista. Yo soy una mujer soltera, trabajo duro todo el día y casi nunca tenía tiempo para mí, hasta que decidí meterme a entrenar.

Desde la primera rutina, Andrés no me sacaba la mirada de encima. Sentía que sus ojos negros me comían enterita mientras me corregía las posturas. Nunca había sentido una atracción tan fuerte, ni siquiera por mi expareja, un desgraciado que me rompió el corazón hace años.

Después de esa primera semana, inventé el pretexto de pedirle una asesoría personalizada para conversar con él a solas. Me citó por la tarde, después de su turno, y hablamos de todo. La plática fue tan amena que me invitó a tomar un café y seguir conversando.

Desde ese día no hemos dejado de vernos. Y cada día nuestros encuentros son más íntimos. Doctora, entre sus brazos me siento una mujer plena, deseada y satisfecha. Andrés es un tigre en la cama. Cuando estamos juntos yo me derrito todita de amor por él.

Mi relación recién lleva unos meses, la pasamos muy bien juntos, pero siento que aún no es el momento para hacerla pública. Él está de acuerdo, porque no quiere perder su trabajo ni quedar como poco profesional. Yo sigo yendo a entrenar por mi meta del verano, pero ya no sé cómo disimular lo que siento. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Nadia, cuando uno esconde una relación por temor al qué dirán o por reglas laborales, la tensión termina arruinando el romance. Evalúa si Andrés quiere algo serio contigo o solo aprovecha la situación clandestina. Si ambos desean estar juntos, lo más sano es que te cambies de gimnasio para evitar conflictos y así puedan vivir su relación a la luz del día. Suerte.