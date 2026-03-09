Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
Hoy te cuento la historia de María de 28 años, que nos escribe desde Puente Piedra
Doctora Magaly Moro empiezo esta carta diciéndole que no soy una “robamaridos”, pero no sé cómo manejar lo que siento por la expareja de mi hermana.
Juan es un hombre muy bueno, que lamentablemente se enamoró de mi hermana Britany, pero ella no supo valorarlo. Luego de tener a su primer hijo, ella lo abandonó para irse con otro hombre, dejándole a mi sobrino que solo tenía un año.
No entiendo cómo mi hermana fue capaz de abandonar a su hijo. Yo estaba muy preocupada por la situación de mi sobrino que busqué a mi cuñado para preguntarle cómo podía ayudarlo. Fue así como terminé involucrándome en su crianza.
Cada vez pasaba más tiempo en casa de Juan, cuidando a mi sobrino, y poco a poco empezamos a tenernos más confianza. No sé en qué momento pasó, pero ambos terminamos enamorándonos.
No piense, doctora, que fue algo planeado. El amor entre nosotros nació como consecuencia del trato diario. Juan es muy cariñoso y atento conmigo; además, es un excelente padre. Yo empecé a verlo con otros ojos un año después de que mi hermana lo dejó.
Hace seis meses empezamos una relación, pero mi familia aún no lo sabe. Juan me ha dicho que quiere formalizar lo nuestro y hablar con mis padres. Tengo miedo de que nos critiquen o que piensen que yo me metí entre mi hermana y su ex. Realmente amo a Juan y quiero que mi familia acepte lo nuestro. ¿Qué hago, doctora?
CONSEJO
Querida María, el que no la debe no la teme. Si Juan y tú saben que su amor surgió mucho después de que tu hermana lo dejó, no tienes por qué tener miedo de decirle a tu familia lo que ambos sienten. Te aconsejo que primero hables tú sola con tus padres, para que les expliques cómo pasaron las cosas y de los planes que tienes con Juan. Después, que él vaya a tu casa y formalice su relación. Suerte.