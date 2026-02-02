Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mateo, de 22 años, del distrito de Surco.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque mi corazón está muy confundido. Conozco a Sofía desde que estábamos en el colegio y siempre hemos sido inseparables. Compartimos secretos, risas y momentos que guardo con mucho aprecio en mi memoria. Sin embargo, desde hace unos meses, mi forma de verla ha cambiado por completo.

Ya no puedo verla simplemente como mi mejor amiga, ahora todo en ella me cautiva. Siento que el cariño que nos unía se ha transformado en un deseo profundo de amarla. Me muero por tomar su mano o decirle lo que siento cada vez que estamos juntos. Pero el miedo a perder su valiosa amistad me paraliza y me obliga a callar todo.

Incluso me duele imaginarla con alguien más y los celos me queman por dentro ahora. Cuando ella menciona que alguien le atrae, finjo estar bien, pero sufro en silencio. No soporto la idea de ser solo un espectador de su vida amorosa con otros hombres. Es una tortura amarla así, ocultando este sentimiento que crece día tras día.

¿Qué debería hacer, doctora? Tengo pánico de que, al confesarle mis sentimiento, ella se aleje de mí. No quiero arruinar este vínculo tan bonito que construimos desde nuestra infancia escolar. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que soy feliz siendo solo su amigo. Siento que si no hablo pronto, este secreto terminará por hacerme explotar.

CONSEJO

Querido Mateo, el miedo al rechazo es natural, pero vivir en la incertidumbre y el silencio es mucho más doloroso. Una amistad verdadera puede resistir la honestidad de tus sentimientos. Intenta acercarte poco a poco y evaluar sus reacciones. Así podrás confersarle que la amas y ella sabrá comprenderte. No perderás nada si te rechaza.