Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alejandra, de 30 años, que vive en Breña:

Doctorcita Magaly, me siento humillada porque me he enterado que la pareja de mi mejor amigo ha insinuado en sus redes sociales que yo soy “fan de su relación”.

Seguro usted está enterada del reciente escándalo de los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes han oficializado su relación a pesar que Nodal ha terminado recientemente su compromiso con Cazzu, con quien tiene una hija. El asunto es que Ángela hace tiempo comentó una publicación de Nodal y Cazzu y escribió: “Fan de su relación”. Esta frase ahora es sinónimo de “hipocresía” y está relacionada con personas que son la manzana de la discordia en una relación.

El tema es que la pareja de mi mejor amigo compartió este famoso meme y colocó, “cuidado con las mejores amigas de sus chicos, ellas son las típicas ‘fan de su relación’”. De inmediato, algunos amigos en común me mandaron la captura de pantalla de la historia y me empezaron a fastidiar. Incluso, entre bromas, me pusieron de apodo Alejandra Aguilar. Me siento mal porque yo jamás he mirado a mi mejor amigo con otros ojos. Debo aceptar que él se me ha insinuado varias veces, pero yo lo veo hasta como un hermano. Incluso, en varias ocasiones me he alejado por meses de él para no ser la inseguridad de su novia. Me duele ser blanco de burlas de algo que no he hecho. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Estimada Alejandra, no deberías sentirte ofendida por acusaciones sin fundamento. Si tienes la conciencia tranquila, continúa con tu vida y no le prestes atención a comentarios mal intencionados. No obstante, si sientes que la amistad con tu mejor amigo te está causando problemas, conversa con él sobre las cosas que te están molestando. Mucha suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A: magalymoro@prensmart.pe