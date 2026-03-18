Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Miriam, de 38 años, que nos escribe desde Lince.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque siento que mi matrimonio se apaga. Llevo diez años de casada con un hombre maravilloso, pero en la intimidad todo se ha vuelto previsible. Ya no existe esa chispa que nos hacía vibrar al inicio de nuestra historia. La monotonía se ha instalado en nuestra alcoba y me asusta que el tiempo siga pasando sin cambios.

Héctor es un caballero en toda la extensión de la palabra, pero entre las sábanas se ha vuelto demasiado conservador. Siempre es lo mismo, a la misma hora y de la misma forma, como si siguiera un guion aburrido. He intentado sugerirle que exploremos nuevas sensaciones para reavivar nuestro fuego interno. Sin embargo, noto que se siente cómodo en su rutina y no comprende mi necesidad de innovar.

Hace poco le propuse una noche diferente en un lugar especial para salir de casa. Pensé que un hotel de parejas con un mueble tántrico sería la aventura perfecta para romper el hielo. Pero su reacción me dejó helada, pues se molestó muchísimo y me dijo que esas cosas no eran para nosotros. Me sentí rechazada y avergonzada por haber querido experimentar algo fuera de lo común.

No quiero que nuestra unión termine siendo solo una convivencia de amigos por falta de pasión y piel. Amo a mi esposo, pero me niego a aceptar que el resto de mi vida íntima sea tan plana y gris. ¿Cómo puedo hacerle entender que el deseo necesita alimentarse de nuevas experiencias sin que se ofenda? Tengo miedo de que este silencio en la cama termine alejándonos para siempre de forma definitiva.

CONSEJO

Querida Miriam, la comunicación es la base para superar los tabúes en la pareja. No te sientas mal por querer innovar; es natural buscar plenitud. Intenta hablar con Héctor desde tus sentimientos, explicándole que esto no es una crítica, sino un deseo de conectar más profundamente. Si la resistencia persiste, una terapia enfocada en la sexualidad podría ayudarlos a derribar prejuicios. Suerte.