Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fernando, de 30 años, que nos escribe desde Ancón.

Doctora Magaly, le escribo porque me siento entre la espada y la pared. Hace un año conocí a Brigitte, una mujer maravillosa que me devolvió la ilusión y las ganas de amar. Ella tiene dos hijos, de dos y cinco años, de compromisos anteriores, pero eso para mí jamás ha sido un impedimento. Los quiero como si fueran mi propia sangre y estoy dispuesto a criarlos.

Sin embargo, mis hermanas se han convertido en mis principales detractoras. Dicen que soy muy joven para cargar con “mochilas ajenas” y que ella solo busca a alguien que mantenga a sus hijos. Me repiten constantemente que debería buscarme una jovencita sin cargas familiares ni pasado complicado para empezar desde cero.

He intentado explicarles que ella es el amor de mi vida y que su pasado no define nuestra felicidad actual. El rechazo es tan evidente que ya ni siquiera quiero invitarla a las reuniones familiares para evitarle un mal momento o un desplante. Me da mucha rabia que juzguen su vida por haber tenido dos compromisos fallidos, sin considerar que es una madre luchadora y valiente.

No sé cómo hacerles entender que mi decisión está tomada y que no voy a renunciar a la familia que he elegido formar a su lado. Mi prioridad es proteger a mi pareja y a los niños. Ella no se merece el desprecio de nadie, y mucho menos de las personas que se supone deberían apoyarme. ¿Qué puedo hacer para que respeten mi relación y acepten mi felicidad?

CONSEJO

Querido Fernando, el amor verdadero incluye la aceptación total de la historia de la pareja. Mantente firme en tus sentimientos y pon límites claros a tus hermanas; el respeto hacia tu nueva familia no es negociable. Con el tiempo y tu ejemplo de madurez, ellas entenderán que tu felicidad es real, pero no permitas que sus prejuicios dañen tu hogar. Suerte.