Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de José, de 39 años, que nos escribe desde Independencia.

José (39 años, Independencia). Doctora Moro, estoy sintiendo unos celos tan absurdos que hasta me da vergüenza contárselos. Desde que mi pareja me confesó que quedó fascinada con Mbappé durante el Mundial, empecé a sentirme inseguro. Sé que es un amor platónico, pero hay actitudes suyas que me hacen sentir en segundo lugar

Por ejemplo, de nuestros aniversarios casi nunca se acuerda. En cambio, sabe el día exacto en que nació Mbappé, dónde crecieron sus padres, cómo era de niño y hasta sigue todas las noticias sobre él. Se compró un polo con su rostro y llenó su tomatodo de stickers del futbolista. Cuando yo le propuse mandar a hacer una pijama con una foto romántica de los dos, se rio y dijo que era una ridiculez. Eso me dolió muchísimo.

Desde entonces no puedo evitar compararme con él. Sé que no tiene sentido competir con un famoso que jamás conocerá, pero me pregunto por qué muestra tanto entusiasmo por alguien a quien nunca ha visto y tan poco por nuestra relación. A veces pienso que exagero y que estoy siendo inmaduro, pero otras veces siento que ella no se da cuenta de cómo me afectan sus comentarios y bromas.

He intentado decirle que me incomoda, pero responde que soy un exagerado y que debería tomarlo con humor. Doctora, ¿estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua o es válido sentirme así? ¿Cómo puedo manejar esta situación sin que termine convirtiéndose en una discusión constante?

CONSEJO

Estimado José, Mbappé no representa una amenaza para tu relación. Lo que te duele es sentir que tu pareja muestra más entusiasmo por un personaje público que por algunos momentos importantes entre ustedes. Exprésale cómo te hicieron sentir esas situaciones concretas, sin ironías ni reproches. Su respuesta te dará una mejor idea de cuánto espacio tienen tus emociones dentro de la relación.