Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fabiola, de 45 años, que nos escribe desde Los Olivos.

Doctora Magaly, le escribo con el corazón en la mano y las ojeras hasta el piso. Llevo año y medio de relación con Sergio y hace tres meses decidimos dar el gran paso de convivir para fortalecer nuestro amor. Todo era un sueño hecho realidad hasta que la primera noche juntos se transformó en una verdadera pesadilla sonora.

Resulta que mi amado Sergio tiene unos ronquidos tan potentes que sacuden las paredes de nuestro cuarto. Yo tengo el sueño ligero y cualquier ruido me despierta y me cuesta retomar el sueño, lo que afecta mi descanso, dejándome de muy mal humor al amanecer. Lo amo con toda mi alma, pero sus ronquidos están mermando mi alegría y mi paciencia.

He intentado de todo para callar ese motor que es mi marido: desde moverlo bruscamente cada vez que empieza a roncar hasta usar tapones en mis oídos para tratar de dormir sin interrupciones. Una noche pusimos la grabadora para que él creyera la magnitud del estruendo, y se quedó mudo al escucharse.

Él propone dormir en camas separadas, pero me niego a aceptar esa distancia. Lo amo y no quiero que esto enfríe nuestra relación.

Siento que apenas estamos empezando nuestra vida bajo el mismo techo y no quiero que el romance se muera por falta de sueño. Me duele pensar que algo tan natural como dormir nos esté separando. ¿Qué puedo hacer para salvar mi convivencia y mis noches sin tener que alejarme de su lado?

CONSEJO

Querida Fabiola, la convivencia es un proceso de adaptación y este obstáculo no debe apagar su amor. Es fundamental que Sergio visite a un especialista para descartar problemas de salud. Mientras buscan una solución clínica, mantengan la comunicación abierta y no descarten medidas temporales para que tú puedas descansar y seguir disfrutando de su compañía. ¡Mucha paciencia!