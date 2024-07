Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia Segundo de 60 años, quien vive en La Molina.

Doctorcita Magaly, le escribe un viudo que busca su consejo. Le cuento que hace un año, para distraerme y por mejorar mi salud, me matriculé en clases de marinera para adultos en una academia cercana a mi casa. Fue allí donde conocí a Nancy, una cuarentona encantadora.

Desde que la vi, quedé impresionado por sus hermosas curvas, que aún conserva, y su cabello de ondas que llama la atención de cualquiera. Con el tiempo, además de bailar en pareja durante las clases, fuimos conociéndonos y su forma de ser, tan carismática y segura, también me atrapó.

Yo pensé que por mi edad me era imposible conquistarla. Sin embargo, después de las clases empecé a invitarla a almorzar, luego a tomar un trago o pasear por algún centro comercial. Ella me acepta cada invitación que le hago pero cuando he tenido oportunidad de expresarle el cariño que le tengo solo sonríe y dice que se tiene que ir.

En cada salida que hemos tenido, siempre soy yo quien invito, como todo un caballero, y a veces ella me pide que le compre alguna cosita. Por eso, mis hijos piensan que Nancy solo se está aprovechando de mí.

Incluso me dijeron que yo era una especie de “sugar daddy”, pero sin una relación. Ya en serio, pese a que les expresé que mi amor por ella ha crecido, me pidieron que deje de invitarla a salir pues solo me utiliza para cumplir sus deseos materiales. ¿Usted cree que eso está sucediendo o debo insistir?

Consejo: Querido Segundo, lo mejor es que le expreses a Nancy tus sentimientos y pedirle una respuesta sin que ponga la excusa de irse. Si dice que no o vuelve a huir te aconsejo que ya no sigas insistiendo y cortes esas salidas porque terminarás con el corazón roto y el bolsillo gastado. Además, en estas épocas, ya no solo el hombre es quien gasta. Cuida tu salud emocional.