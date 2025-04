Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Jaime, de 41 años, quien vive en el distrito de Comas.

Doctora Magaly, me siento apenado, avergonzado y frustrado por la situación que estoy viviendo. Hace un mes, Lorena terminó conmigo por no tener dinero. Al inicio de nuestra relación, yo tenía un buen trabajo y siempre la llenaba de detalles. Pero hace tres meses me despidieron, y con la liquidación decidí invertir en un negocio de ropa urbana. Lamentablemente, me fue mal y fui estafado con un pedido.

Lorena comenzó a distanciarse, y un día, al preguntarle qué pasaba, me dijo que sentía que estaba perdiendo su tiempo conmigo. Me confesó que pensaba que yo sería próspero, pero que ahora veía a un hombre de 40 años, sin casa ni dinero, y que ella quería ser mamá. Me dijo que su reloj biológico estaba en contra y que temía perder los “últimos años de fertilidad”.

Lo que más me dolió fue cuando me dijo que “los hombres misios no deberían tener pareja”. He sido siempre honesto, generoso y le he dado todo de mí, pero ella, al ver que las cosas no me salen bien, me ha herido profundamente. Hace un mes terminó nuestra relación y, desde entonces, la extraño muchísimo. He intentado buscarla, pero parece que se la ha tragado la tierra. No sé qué hacer con este sentimiento tan fuerte. Mi autoestima está por los suelos y no sé cómo superar esta situación. ¿Qué debo hacer, doctora? Por favor, ayúdeme.

CONSEJO

Querido Jaime, lo primero que debes hacer es enfocarte en ti mismo y en tu bienestar emocional. La situación que viviste no define tu valor como persona. Trabaja en fortalecer tu autoestima, busca apoyo de amigos o familiares y, si es necesario, consulta a un profesional. Acepta que el amor propio es importante para sanar y crecer.