magalymoro@prensmart.pe

Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Danuzka, de 30 años, de Bellavista:

Danuzka (30 años). Doctorcita Magaly, nunca pensé que una fiebre me haría sentir tan sola, no solo físicamente, sino también emocionalmente.

El último fin de semana me enfermé. Estuve en cama con fiebre, agotada, y lo único que deseaba era un poco de cuidado y cariño. No necesitaba mucho, solo alguien que estuviera a mi lado, que me trajera una taza de té o simplemente que me abrazara mientras veíamos una película.

Le pedí a mi novio, Piero, que se quedara conmigo ese fin de semana. Él ya había mencionado que iba a salir con sus amigos, pero honestamente pensé que, al verme así, débil y sin energías, entendería y me apoyaría.

Sin embargo, me equivoqué. Me dijo que ya tenía planes y que no podía cancelarlos, y se fue. Prefirió bailar, tomar y disfrutar, mientras yo me quedaba en casa, postrada en la cama, con el termómetro en mano y un nudo en la garganta.

No le miento, al principio intenté no darle importancia, pero después comencé a ver sus historias en redes sociales. Ahí estaba él, sonriendo, rodeado de amigos y amigas, gozando de la música, mientras yo apenas podía ponerme de pie para ir al baño. Cada nueva foto y video me hacían sentir peor. ¿Cómo podía estar divirtiéndose tanto mientras yo me sentía tan mal? Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma.

He visto que muchas personas cancelan viajes o fiestas para estar con la persona que aman cuando la necesitan. ¿Acaso Piero no me ama lo suficiente? Me siento muy confundida. ¿Qué debo hacer?

OJO AL CONSEJO

Querida Danuzka, es normal sentirte herida cuando esperabas apoyo de alguien a quien amas y no lo recibes. Las relaciones se basan en la reciprocidad y el cuidado mutuo, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Te recomiendo que hables con tu pareja, expresándole cómo te hizo sentir su ausencia. Si esta situación se repite, reflexiona sobre si estás con alguien que realmente te valora.