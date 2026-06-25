Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Marcelo, de 58 años, que nos escribe desde San Borja.
Doctora Moro, me cuesta admitir lo que voy a contar porque me hace sentir una mala persona. Mi esposa y yo llevamos más de treinta años juntos. Nos casamos jóvenes, tuvimos hijos y atravesamos épocas difíciles, pero siempre salimos adelante.
Durante muchos años ella dejó de lado varios sueños para dedicarse a la familia, aunque nunca me lo reprochó. Sin embargo, desde que nuestros hijos se independizaron, decidió retomar proyectos que había postergado. Empezó a estudiar, hizo nuevas amistades y participa en actividades que la entusiasman mucho.
Yo debería sentirme feliz por ella, pero la verdad es que me siento desplazado. Antes compartíamos más tiempo y ahora parece que su agenda está llena. Hay días en los que sale temprano y vuelve con planes y anécdotas de personas que ni siquiera conozco.
Lo más extraño es que no sospecho de una infidelidad ni de nada parecido. Sé que es una mujer íntegra. Lo que me duele es sentir que ya no soy el centro de su mundo como antes. Incluso he llegado a preguntarme si todavía me necesita.
Me avergüenza sentir estos celos porque durante años fui yo quien tuvo una vida más activa fuera de casa. No sé si estoy reaccionando por inseguridad o si realmente algo está cambiando entre nosotros. ¿Cómo puedo manejar esta situación sin convertirla en un problema mayor?
CONSEJO
Estimado Marcelo, reconocer esos sentimientos ya es un paso importante. Lo que describe no parece ser falta de amor, es un reajuste de una relación que está entrando en una nueva etapa. Su esposa está recuperando espacios propios y eso puede generar temor cuando durante años la dinámica fue distinta. En lugar de competir con su crecimiento, intente acompañarlo y, al mismo tiempo, pregúntese qué proyectos personales ha dejado usted de lado. Suerte.