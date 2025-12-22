Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Ximena, de 24 años, que nos escribe desde Pueblo Libre.

Querida doctora Magaly Moro, le escribo porque estoy atravesando una situación muy incómoda en el trabajo. En la fiesta de fin de año de la oficina la música y los tragos encendieron una chispa peligrosa con Julián, mi compañero de área. Entre risas y el roce constante de nuestros cuerpos al bailar, un deseo incontrolable se encendió como un fuego ardiente dentro de mí que me hizo perder la razón.

En un momento en que nadie nos observaba, nos salimos de la fiesta para buscar refugio en una oficina y dar rienda suelta a nuestro deseo. Allí, entre papeles y el frío del piso, nos entregamos a una pasión febril. Sentí sus manos recorrer con urgencia hasta el último rincón de mi cuerpo. Fue una entrega absoluta, marcada por la adrenalina de ser descubiertos en ese lugar.

Pero ahora que hemos vuelto a la rutina, la vergüenza me consume cada vez que lo veo. Él actúa como si nada hubiera pasado, manteniendo una distancia fría. Su indiferencia me lastima y me pregunto si para él solo fui un momento fugaz. No sé cómo ocultar ni cómo manejar esta situación en la oficina.

Me aterra que mis compañeros noten mi incomodidad o que él hable de lo sucedido. Siento que mis mejillas arden cuando cruzamos miradas durante las reuniones de equipo. Extraño su calidez de aquella noche, pero su frialdad actual me mata poco a poco. ¿Cómo recupero mi tranquilidad después de haber probado el fruto prohibido?

CONSEJO

Querida Ximena, los excesos de una noche de fiesta suelen dejar una resaca emocional difícil de manejar. Lo más saludable es que mantengas el profesionalismo y no permitas que su actitud te afecte. Si el silencio te agobia, busca un momento privado para aclarar las cosas y establecer límites, así podrás recuperar tu paz mental en el trabajo.