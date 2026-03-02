Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Rosalía, de 28 años, de Lince.
Doctora Magaly Moro, le escribo porque estoy desesperada, llevo seis meses de casada y ya siento que mi hogar no me pertenece.
Me casé con Miguel con la ilusión de construir un hogar propio, pero parece que en el contrato de matrimonio también venía incluida la presencia constante de mi suegra.
Entiendo perfectamente que mi marido es el hijo menor, lo que lo convierte en el “engreído” de mamá. Sin embargo, me agota que ella no respete que ahora él tiene una vida independiente conmigo y que necesitamos nuestra intimidad. Quisiera disfrutar de nuestro espacio, caminar en libertad por las habitaciones y simplemente ser nosotros dos.
Anhelo esos fines de semana donde podamos dormir hasta tarde sin sentir el juicio de nadie al despertar, pero ella llega temprano a invadir nuestra casa. Estoy harta de sus comentarios sutiles sobre por qué desayunamos a deshora o sus reproches por gastar dinero comprando comida en lugar de cocinar. Siento que cada rincón de mi casa está bajo su lupa y que mi autonomía como mujer y esposa es constantemente cuestionada.
No quiero que esta situación se convierta en un motivo de pelea con Miguel. Pero necesito que él tome una postura firme, que le ponga límites claros a su madre y le haga entender que nuestra prioridad es nuestro matrimonio. Me da miedo que mi silencio explote pronto, porque ya no soporto vivir bajo el escrutinio de mi suegra que se mete en todo.
CONSEJO
Querida Rosalía, dile a tu esposo que las intromisiones de tu suegra te molestan mucho. Él debe entender que poner límites a su madre no es falta de amor, sino una protección necesaria para la salud de su nuevo hogar. Una comunicación asertiva evitará resentimientos; anímalo a que sea él quien dialogue con su madre sobre este problema.