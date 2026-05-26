Tan alta es la demanda por habitaciones en el resort Izu Inatori Sports Villa, en Japón, que las reservaciones están agotadas por varios meses por los capibaras.

Todo es porque se trata del primer hotel con alojamiento junto a capibaras (ronsocos, en el Perú) en Japón.

Ahí se permite convivir con más de 20 capibaras que habitan en la misma villa, alimentarlos con zanahorias y observarlos desde tu propio patio o sala. Y los capibaras tienen su cubículo privado climatizado donde duermen y descansan a todo lujo.

Habitan juntos

El primer hotel con alojamiento junto a capibaras en Japón es Izu Resort Villa (también conocido como Izu Inatori Sports Villa) en la prefectura de Shizuoka. Permite convivir con 21 capibaras que habitan en la misma villa, alimentarlos con zanahorias y observarlos desde tu propio patio o sala.

Higashiizu se ubica en la península de Izu (a unas 1.5 horas de Tokio).

Buena vida

El resort tiene bungalows equipados con cocinas, múltiples camas y un cubículo privado climatizado donde los capibaras duermen y descansan.

En el lugar puedes alimentar a los capibaras desde la habitación o en zonas designadas. Tienen un libro con el árbol genealógico de esta gran familia de capibaras.