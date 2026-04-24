La directora de la Institución Educativa Trilce de Chorrillos, Rosana Manrique Hoyos, salió al frente para desmentir las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación sobre el hallazgo de casquillos de bala en su institución.

La autoridad docente precisó que no se encontró un arma de fuego, ni tampoco existen intentos de extorsión dentro de la institución. Lamentó la difusión de datos erróneos que generan alarma innecesaria, y salió a declarar buscando así llevar tranquilidad a cada uno de los padres de familia que confían en la seguridad de sus hijos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares realizadas en estrecha coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), se ha determinado que se trataría de un juego de redes sociales.

“Hemos indagado y se presume de un juego ‘challenge’ o reto irresponsable que está siendo viral en redes sociales y que los jóvenes decidieron seguir”, preciso la educadora.

Asimismo, en conjunto con la PNP y las autoridades competentes, descartan por completo cualquier acto de extorsión o presencia de elementos delincuenciales dentro o en el entorno del centro de estudios.

Para garantizar la transparencia del proceso, la directora informó que la institución ha puesto a disposición de las autoridades competentes todos los elementos probatorios, incluyendo las grabaciones de las cámaras de seguridad del colegio, a fin de que las investigaciones sigan su curso legal.

“Hemos puesto a disposición todos los elementos que nos ayuden a esclarecer el hecho y seguimos indagando. La Policía tiene las cámaras de seguridad y siguen las investigaciones. Todo es materia que le compete a nuestra autoridad”.

La institución hizo un llamado público a los medios de comunicación para que actúen con mayor mesura y responsabilidad al informar sobre estos hechos. El Colegio Trilce reafirma que el apoyo constante de los docentes y la vigilancia del plantel aseguran un ambiente protegido, transformando este evento en una oportunidad para educar sobre el peligro de las tendencias digitales.