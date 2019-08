La joven que denunció al abogado Adolfo Bazán por el delito de violación sexual, Joshelin Trauco, espera que las autoridades judiciales reabran su caso, pues consideró que no evaluaron bien las pruebas que presentó.

“A mí me gustaría que se tomen las medidas correspondientes porque creo que pasaron muchas cosas por alto, teniendo pruebas muy claras”, indicó la joven que reside y estudia actualmente en Estados Unidos.

“Lo único que puedo decir es que si (Adolfo Bazán) salió libre es porque no se atendió bien mi caso”, agregó en declaraciones al noticiero 24 Horas de Panamericana.

Joshelin Trauco también anunció que sí colaborará con las investigaciones, ya que se siente respaldada por muchas personas y que aparece ante los medios de comunicación por las mujeres que pretenden denunciar a Adolfo Bazán.

“Yo de todas maneras pienso colaborar en todo lo que sea posible, ahora me siento más fuerte, apoyada, porque en algún momento yo sentía que era mi culpa, me sentía mal, pero ahora que tengo el apoyo de muchas personas me siento más fuerte. Por todas las demás víctimas es que estoy sacando más fuerzas, estoy apareciendo en todos los medios para que ellas no tengan miedo y salgan a denunciar”, afirmó Joshelin Trauco a Latina.

Adolfo Bazán es acusado por la modelo Macarena Vélez y una joven que prefirió mantener su identidad en reserva de tocamientos indebidos.