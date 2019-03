Municipalidad de La Victoria interviene a venezolanos indocumentados en Gamarra (FOTOS)

La Municipalidad de La Victoria, la Policía de Extranjería y la Superintendencia Nacional de Migraciones participaron en un operativo para intervenir a los ciudadanos venezolanos que se encuentran indocumentados en Gamarra.

De acuerdo a la Municipalidad, un total de 31 ciudadanos venezolanos fueron trasladados a la sede de la División de Extranjería porque no contaban con documentación en regla, es decir, no tenía documentos de identidad, habían excedido el periodo de permanencia autorizada en el país o no contaban con calidad migratoria o el Permiso Temporal de Permanencia.

El operativo de fiscalización se realizó en las 12 calles del Damero de Gamarra, donde hay gran presencia de venezolanos.

Los venezolanos intervenidos deberán esclarecer su situación en el país tras ser trasladados a Extranjería.

La comunica de La Victoria, liderada por George Forsyth, informó que los operativos de este tipo continuarán de manera inopinada y permanente.

