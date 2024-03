El uso del cinturón de seguridad puede marcar la diferencia entre vivir o morir en caso se sufra un accidente de tránsito. Es usual que el piloto y el copiloto del auto se coloquen el cinturón de seguridad a penas abordan el vehículo; sin embargo, los pasajeros que van en el asiento de atrás no suelen usarlo, lo cual los expone a sufrir algún accidente.

Con la finalidad de hacer este cambio más tangible, Pacífico lanzó una llamativa campaña de prevención motivando poner el cinturón de seguridad en los pasajeros de asientos traseros, personas que no necesariamente conducen y que no sienten tener una responsabilidad al respecto.

Diferentes influencers, fashionistas y famosos, generaron contenidos en las redes sociales donde le decían a sus seguidores qué es lo que sí o sí deberían ponerse para ir a la playa esta temporada y con el inicio de las clases escolares, básicamente en los asientos traseros.

Luego de dar tips o mostrar accesorios veraniegos y prendas en tendencia, compartían el mensaje de prevención de Pacífico, diciéndole a sus seguidores que la ropa podía elegirse, pero lo que sí o sí debían ponerse todos para ir a la playa este verano o al colegio o a la universidad, es el cinturón de seguridad en el asiento posterior.

A continuación, dejamos algunos tips a tomar en cuanto si viajamos en auto:

- Adapta el cinturón a tu estatura. La banda que cruza tu pecho debe ir en el espacio entre tu hombro y tu cuello. Nunca debe ir sobre tu cuello o debajo del brazo. Mientras que la banda inferior debe ir sobre tus caderas.

- Fíjate lo que llevas puesto. No uses ropa abultada dentro del vehículo, así el cinturón podrá acoplarse a tu cuerpo. También quitar todo elemento en tu ropa en el que el cinturón pueda hacer presión y lastimarte, por ejemplo, lentes para ver.

- No reclines tu asiento. Debes mantenerlo en posición recta para que el cinturón pueda sostener tu cuerpo y evitar desplazamientos.

- No llevar niños o mascotas en brazos. En caso de un accidente pueden salir del vehículo o podrían golpear a otros pasajeros. Tampoco es opción sujetarlos con el cinturón ya que su función quedará anulada. Y nunca pero nunca, lleves a niños pequeños en el asiento delantero.

- Tener el cinturón en buen estado. El cinturón debe permanecer liso y estirado, por lo que deberemos corregir cualquier posible enganche o doblez. De esta forma, evitaremos que ello interfiera en su funcionalidad protectora.

- Usar sillas especiales para niños. Los niños de corta edad deben ir sentados en una silla de retención la cual debe estar correctamente instalada con el cinturón de seguridad. Una vez que el niño esté sentado en ella, volver a asegurarlo, pero esta vez, con el propio cinturón de dicha silla.

- No llevar maletas y mochilas en el asiento. Las mochilas y loncheras es mejor llevarlas en la maletera o bien sujetas en el techo del auto o movilidad. Con esto prevenimos que en caso haya que frenar bruscamente, nadie resulte golpeado por estos objetos.

- Manejar con atención. Maneja atento, con cuidado siempre y respetando las reglas de tránsito, y si estás llevando niños tienes muchas más razones para hacerlo.

- No usar el celular cuando se maneja. No uses el celular mientras manejas, roba tu atención y tu posibilidad de reaccionar rápidamente frente a imprevistos o malos conductores.