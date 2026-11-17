Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Renato de 35 años, que nos escribe desde Surco.

Doctora Magaly Moro, estoy empezando a tenerle miedo a diciembre. Mi novia tiene una tradición navideña que al principio me parecía bastante tierna. Cada año me pide un calendario de Adviento, de esos que traen 24 regalitos para abrir uno cada día hasta Navidad. El primer año fueron chocolates, después pidió uno de maquillaje, luego uno de perfumes y el año pasado quiso uno de productos importados.

El problema es que cada diciembre el calendario que quiere cuesta más que el anterior. Ella siempre encuentra una razón para justificarlo. Dice que el nuevo trae mejores productos, que es una edición limitada o que llevaba meses esperando que saliera. Yo termino haciendo el esfuerzo porque no quiero arruinarle la ilusión, pero siento que esta tradición se me está escapando de las manos.

Ahora que se acerca Navidad, ya empezó a enviarme indirectas y videos de calendarios que ha visto en redes sociales. Todavía no me dice cuál quiere, pero estoy seguro de que será más caro que el del año pasado. Incluso me pregunta si ya estoy pensando en su regalo y yo no sé si reírme o preocuparme.

La quiero mucho y disfruto verla emocionada, pero tampoco quiero que diciembre se convierta en una competencia para ver cuánto puedo gastar. ¿Cómo le digo que esta vez no pienso seguirle el juego sin que piense que ya no me esfuerzo por ella? Espero su consejo.

CONSEJO

Renato, una tradición pierde su encanto cuando empieza a generar presión. No esperes a que tu novia elija el próximo calendario para hablar del tema. Explícale que disfrutas tener ese detalle con ella, pero que no quieres convertir cada Navidad en una competencia de regalos. Pueden acordar un presupuesto y mantener la sorpresa sin que el precio sea el protagonista.