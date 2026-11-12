Una alimentación saludable no siempre garantiza que tengas suficiente energía. Si despiertas cansada, te falta fuerza o sientes que el día no te alcanza, puede haber otros factores detrás de esa fatiga.

Una dieta puede ser variada y nutritiva, pero resultar insuficiente si comes porciones muy pequeñas, restringes demasiado los carbohidratos o no cubres tus necesidades de proteínas y energía.

También pueden existir deficiencias de hierro o vitamina B12, incluso antes de que aparezca la anemia. En las mujeres con menstruaciones abundantes, el riesgo de perder hierro es mayor.

El cansancio también puede estar relacionado con dormir mal, el estrés, problemas de tiroides o apnea del sueño. Por eso, tomar vitaminas por cuenta propia no siempre soluciona el problema.

Revisa si estás comiendo lo suficiente, cómo es la calidad de tu sueño y desde cuándo experimentas el agotamiento. Si la fatiga persiste, consulta con un profesional de salud para identificar su causa.

Comer saludable es importante, pero sentirte agotada constantemente no es algo que debas normalizar.