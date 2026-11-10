La hidratación también se consigue a través de los alimentos. Algunas frutas contienen más del 85% de agua y contribuyen a cubrir las necesidades diarias de líquidos.

La sandía y el melón destacan por su alto contenido de agua, con aproximadamente 90 a 92%. La fresa, la naranja y la piña también son buenas alternativas, pues aportan vitaminas y minerales.

Para aprovechar mejor sus propiedades, es preferible consumirlas enteras y frescas. Una tajada de sandía o un plato de melón como refrigerio aportan agua y ayudan a calmar el apetito.

También se puede preparar agua saborizada con rodajas de naranja, fresas o piña, sin necesidad de añadir azúcar.

Los jugos igualmente aportan líquidos, pero al exprimir la fruta se pierde parte de su fibra. Además, es más fácil consumir una mayor cantidad de azúcar en poco tiempo.

Aproveche las frutas de temporada y combine distintos colores en su alimentación. Recuerde que estas ayudan a complementar la hidratación diaria, pero no reemplazan el consumo de agua.