A menudo escucho en consulta la frase “como poco y engordo, seguro tengo el metabolismo lento”. Pero ¿qué hay detrás de esta afirmación y qué significa realmente?
El metabolismo es el conjunto de procesos que mantienen funcionando nuestro cuerpo. Incluso cuando descansamos, gastamos energía para respirar, mantener la temperatura corporal y hacer trabajar nuestros órganos.
Un gasto energético menor del esperado puede relacionarse con una menor masa muscular, poca actividad física o problemas hormonales, como el hipotiroidismo.
Sin embargo, subir de peso no significa necesariamente tener el metabolismo lento. Antes de llegar a esa conclusión, es importante evaluar cuánta masa muscular tienes, cómo te alimentas, cuánto te mueves y si existe alguna alteración de salud.
Evita recurrir a pastillas o dietas milagrosas para acelerar el metabolismo. Primero, averigua qué está pasando realmente con tu cuerpo.