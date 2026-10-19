Si terminas de comer y el abdomen se te hincha como un globo, esta molestia puede tener varias causas, una de ellas es el SIBO, un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado.

Además de la distensión abdominal, puede provocar gases, dolor y diarrea. Sin embargo, estos síntomas también aparecen en otras afecciones digestivas, por lo que es necesario confirmar el diagnóstico.

El tratamiento puede incluir antibióticos específicos, corregir las causas que favorecen el problema y ajustar la alimentación para controlar las molestias.

La dieta baja en FODMAP puede ayudar a reducir ciertos carbohidratos fermentables que favorecen la producción de gases. Sin embargo, es temporal y debe continuar con la reintroducción progresiva de alimentos según la tolerancia.

Pero no se trata de eliminar alimentos para siempre. Cuando se indica esta La recomendación es acudir al gastroenterólogo para confirmar el diagnóstico y acompañar el tratamiento con asesoría nutricional.