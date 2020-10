Qué tal!

¿Quieren escuchar buenas noticias? Ahí vamos:

1.- 7.5 millones de peruanos se beneficiarán con la norma consensuada entre el Ejecutivo y el Congreso para la reprogramación de deudas con la reducción de tasas de interés y la condonación de una o varias cuotas de pago. Y aquí se incluyen créditos hipotecarios, vehiculares, de consumo y a las Mypes que la pasan mal. Suena bien, ¿verdad? Claro que los bancos no perderán porque tendrán una garantía del Estado, como anunció el presidente Vizcarra.

2.- Los adultos mayores ya pueden salir a caminar y estirar los músculos de forma interdiaria y durante una hora en un radio de 500 metros respecto de su domicilio. Eso sí, bien protegidos y bajo la vigilancia cercana de algún familiar. Esto les permitirá respirar otro aire y cambiar de ánimo ciertamente.

3. Este lunes, como parte de la fase 4 de la reactivación económica, se abrieron los cielos peruanos y ya tenemos vuelos internacionales, de ida y de vuelta lógicamente, con 7 países. Aquí, el respeto a los protocolos de bioseguridad serán vitales para mitigar el peligro de contagio de Covid-19.

4.- “Algún día el coronavirus será una vacuna más”, dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, al mencionar que el gobierno está avanzando para tener la vacuna en su momento, o sea, ni bien esté confirmada. Esto conecta con lo que prometió anoche el presidente en un programa de televisión: que vamos a contar con la vacuna el primer trimestre de 2021.

5.- Y una última buena noticia es que 976 distritos de todo el país no presentan casos nuevos de coronavirus. Es verdad, aunque usted no lo crea. Ojalá que esto sea una muestra de que, finalmente, hemos comprendido que todo depende de nosotros para zafarnos del virus hasta que llegue la bendita panacea. Mirar con desdén al virus es lo peor que podemos hacer, si no que lo diga el presidente de EE.UU., Donald Trump, contagiado al igual que su esposa Melania.

¡Cuídense, cuídense, cuídense! Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.