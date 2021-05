¡Qué tal! Eliminar las AFP y pasar los ahorros de los cerca de 8 millones de afiliados a un banco estatal de trabajadores, como propone el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, no es otra cosa que un monumental robo, una metida de mano a los bolsillos de los aportantes.

No olvidemos que en las AFP el dinero está a nombre de cada afiliado y es intangible, por lo que una expropiación de los fondos sería inconstitucional. Pero eso no es todo, si ganara las elecciones el señor Castillo, se está hablando de que el Congreso actualmente en funciones libere el 100% de fondos de las AFP, en la idea de que esto salvará el dinero de los afiliados. Lo que no contemplan es que, si eso ocurre, los afiliados perderán un montón y no podrán retirar lo que tienen en sus cuentas, sino mucho menos dinero.

¿Cómo así? Lo que pasa es que las AFP no tienen la plata en una bóveda, sino que está invertida en bonos, acciones y otros instrumentos que buscan una mayor rentabilidad. Y al tener que vender esas inversiones de manera masiva, el precio bajará en el mercado, lo que afectaría directamente al afiliado. Así de simple. En consecuencia, lo que se debe procurar es que Castillo Terrones nos garantice a todos que -en un eventual gobierno suyo- no tocará el ahorro de los afiliados, No se lo puede llevar a ninguna parte.

Las AFP, con sus defectos, funcionan porque dan una rentabilidad anual de 11% promedio desde su creación, lo que ninguna entidad del sistema financiero peruano puede ofrecer. ¿O me equivoco? Además, los afiliados tienen su dinero ahorrado para la jubilación en cuentas con su nombre y apellido, y nadie las debería tocar. Estamos ante una muestra más de que el postulante del lápiz sigue fiel al ideario de su tutor Vladimir Cerrón, quien plantea esta y otras propuestas de enfrentamiento con el sistema privado que terminaría alejando a las inversiones.

Un estudiante del primer ciclo de economía sabe que el estado nunca ha sido un buen administrador. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.

