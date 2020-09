Qué tal! Lionel Messi, “La Pulga”, para muchos, es el mejor jugador del mundo. Calificativos como D10S y Messías se han repetido en buena parte de su carrera, pero hay un detalle muy importante en lo que flaquea y que, por ejemplo, al portugués CR7 le sobra a raudales: personalidad y don de mando.

Ser una estrella con la pelota le faculta al capitán argentino el respeto de sus compañeros, pero a la hora de la verdad, cuando se necesita que “La Pulga” pique y saque roncha, con un carajo ante una adversidad, simplemente agacha la cabeza y se diluye como uno más.

¿Cuántas veces lo hemos visto como el avestruz o tirado en el piso? Muchas, ¿verdad? Por eso otro tanto lo tilda de pecho frío. Algunos de ustedes deben evocar la escena de cuando Chilavert, el gran portero que tuvo Paraguay, luego de perder con Francia en un infartante partido, precisamente en el mundial de Francia 98, fue levantando uno a uno a sus compañeros bañados en lágrimas. Eso solo tiene un nombre: liderazgo.

Ahora, sin una estrategia bien trabajada por sus asesores, entre ellos su padre, ha querido abandonar al Barcelona, su casa por 20 años. La dirigencia culé al toque le puso el parche económico y Messi, con el rabo entre las piernas, seguirá con la azulgrana hasta el final de su contrato. Cómo se llama eso: tiro al palo. Y cuidado que no es la primera vez que el 10, luego de un berrinche, tira la toalla o arruga, para hablar en términos peloteros. No. Lo hizo también en la Copa América de 2016 cuando Argentina perdió la final frente a Chile.

“Ya está. Se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio. Creo que ya está”, fueron sus palabras. Al día siguiente, uno de los titulares periodísticos fue: no llores por mí, Argentina. Y luego regresó sobre sus pasos para defeccionar nuevamente en Rusia 2018.

Ya lo dijo Maradona: “Es inútil hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido”. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta el lunes.