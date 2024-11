De pronto la noche se hizo eterna. En solo segundos todo acabó. Irse a dormir sería una señal para no despertar más. No era una pesadilla. Cerrar los ojos en una noche de luna llena terminó siendo una fatalidad o quizás una premonición. El edificio ya no estaba. Todo se había venido abajo. El 24 de junio del 2021 ocurrió en la ciudad de Miami, al sureste de Florida (EE.UU), una catástrofe que fue noticia mundial. Frente a playas turquesas y cerca de millonarias casas de famosos sucedió el derrumbe del edificio Champlain Tower South en la avenida Collins, en la zona de Surfside.

A la 1:24 de la madrugada se marcaría la tragedia. El edificio de condominios de 13 pisos ya no existe y ahí murieron 98 personas. Sí, 98 vidas en pleno Miami, donde nadie imaginaría que iba suceder esta desgracia y que en las décadas del 70 y 80 fue escenario de una cruenta guerra entre narcotraficantes. El periodista y cronista peruano Juan Manuel Robles decidió seis semanas después del colapso de la torre iniciar una minuciosa investigación sobre las familias que habitaban en los departamentos en el momento del fatídico acontecimiento.

Dos años y medio de entrevistas, revisión de documentos confidenciales, chequeo de fotografías y verificación de datos llevaron a Juan Manuel a producir el libro “Tragedia en Collins Avenue. El desastre que conmocionó a Miami”, de la editorial Planeta. Un relato real, atrapante y conmovedor de vidas humanas. Una crónica donde Juan Manuel nos cuenta extremadamente al detalle los minutos previos del desastre a través de una escritura pulcra y fluida. Su espléndida narración va escena por escena, casi novelesca. Un relato que te traslada al lugar de la destrucción. Una serie de historias de presagios y aprendizajes.

“Me pareció un evento surrealista, difícil de creer. Quedé en shock y después conforme pasaban las horas aparecieron muchas historias de lo que en ese momento eran los desaparecidos. Entonces me llamaron la atención dos cosas. Una, era la cantidad de gente de todo el mundo que seguía con expectativa todo lo que pasaba y por otro lado que varias de esas historias eran latinoamericanas, muy cercano a mí. Así fue mi interés en realizar el reportaje”, refiere Juan Manuel, quien radica en Nueva York y llegó a Lima para presentar su libro.

El riguroso trabajo reporteril que el autor realizó lo llevó a encontrar sorprendentes historias como la de la cubana Iliana Monteagudo (61), quien sobrevivió al derrumbe. La devota de la Virgen de Guadalupe aún no puede explicar qué la despertó cuando dormía para luego salir corriendo y escapar por una de las escaleras de emergencia. “Sintió un crujido. Giró hacia la derecha, y la pared que daba hacia los dormitorios se abrió formando una grieta. Iliana, temerosa de Dios, pensó en la metáfora perfecta: una serpiente malévola bajando desde el techo por la pared del departamento. La grieta bajaba a gran velocidad dividiendo la pared en dos”, escribe Juan Manuel, quien también es autor de los libros “Lima Freak. Vidas insólitas en una ciudad perturbada” (2007), “Nuevos juguetes de la guerra fría” (2015), entre otros.

Un dato curioso es que entre las víctimas, siete de ellas tenían relación directa con expresidentes y presidentes de gobierno. La historia de la niñera paraguaya Leidy Luna me entristeció mucho más. Un libro que me hizo “viajar” dolorosamente a Miami. Nos vemos.