Los aeropuertos son lugares de tránsito donde miles de personas llegan y se van. Durante los viajes que he realizado alrededor del mundo he conocido pequeños y grandes terminales aéreos. Así como modernos y no tan sofisticados. Cada aeropuerto tiene sus peculiaridades y a la vez muchos países aprovechan para visibilizar su cultura y costumbres a los turistas. He partido innumerables veces desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez en el Callao. Ahora me doy con la sorpresa que en los próximos meses se inaugurará el nuevo aeropuerto y que será tres veces más grande que el actual. Será una ciudad aeropuerto y su extensión tendrá el tamaño del distrito de Miraflores. Contará con un bulevar donde se encontrarán diversos establecimientos comerciales, hoteles de lujo y sobre todo una gran propuesta gastronómica y diseño, poniendo en valor la cultura peruana.

El nuevo Jorge Chávez estará a la medida de otros “ranqueados” terminales alrededor del mundo como Frankfurt (Alemania), París (Francia), Zúrich (Suiza) y Ámsterdam (Países Bajos). Será el más moderno de Latinoamérica. Durante el recorrido que realicé y que duró dos horas por las nuevas instalaciones del nuevo terminal, gracias a la invitación de Lima Airports Partners (LAP), comprobé que en realidad es enorme e imponente. Durante la caminata en todos sus espacios pude descubrir cómo todo va quedando listo y, sobre todo, en su lugar, para que los próximos pasajeros disfruten de su estadía antes de partir a su destino o llegada.

Según explica Karla Urdiales Adrianzén, vocera de LAP, se están realizando simulaciones de viajes antes de la apertura del nuevo aeropuerto. Cuenta que la participación es voluntaria y que ha tenido mucha expectativa la convocatoria debido a que se ha duplicado el número de personas que estaban solicitando. Asimismo, refiere que durante las simulaciones de viaje se realiza el check-in, controles de seguridad, abordaje y desembarque, migraciones y simulacros de incendios y sismos. Las mangas de abordaje de pasajeros ya se encuentran listas para conectarse con los aviones.

Ingresé a una de ellas y la sensación de que entras a otra dimensión te hace pensar que estás a punto de volar. Luego nos trasladamos a la zona donde estarán instalados conocidos restaurantes y que el pasajero antes de partir podrá degustar cualquier plato típico de la comida peruana. Asimismo, otro detalle no menor de este nuevo aeropuerto son las ventanas gigantescas por donde el usuario podrá ver a los aviones en la rampa aeroportuaria o plataforma de aparcamiento. Es decir, podrás mirar el avión que te llevará a tu destino mientras esperas en la zona de embarque.

El nuevo Jorge Chávez sorprenderá cuando inicie sus funciones y quizás pensemos que estamos en un aeropuerto europeo. En la actualidad, más de 10 mil trabajadores entre obreros y profesionales vienen laborando para dejar todo listo y recibir a miles de pasajeros a partir del 18 de diciembre del presente año, fecha de su inauguración. Su funcionamiento generará alrededor de 120 mil puestos de trabajo. Asimismo, otra novedad será que el ingreso al nuevo aeropuerto, que tiene un diseño de construcción en forma de colibrí inspirado en la antigua cultura Nazca, ya no será por la avenida Faucett sino por la avenida Morales Duárez. También el terminal aéreo estará equipado con tecnología de última generación por lo que se implementarán modernos tomógrafos para la inspección de equipajes. Algunos ya están colocados, listos para que ingresen las maletas. Incluso estos equipos de alta tecnología permitirán la detección automática de elementos extraños así como explosivos. La importancia de la máxima seguridad en los aeropuertos es vital y el control de pasajeros debe ser al milímetro.

También la “Ciudad Aeropuerto” Jorge Chávez, de 930 hectáreas de extensión, contará con un sistema de aislamiento sísmico ante un probable terremoto de grado 8. Al terminar el recorrido comprendí que los peruanos vamos a tener un aeropuerto de primera y gigantesco. Nos vemos.