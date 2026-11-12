El orégano, cuyo nombre científico es Origanum vulgare, que significa “alegría de la montaña”, es mucho más que una simple hierba aromática. También destaca por sus propiedades y sus posibles beneficios para la salud.

Desde hace generaciones, en los Andes peruanos se utiliza en infusiones para aliviar las molestias del ciclo menstrual. Por esta razón, forma parte de la mezcla natural de la “Infusión Mujer”, de la línea de Productos Pérez Albela, que combina salvia, menta poleo, menta piperita y orégano, pensada para acompañar esos días.

Además de su efecto relajante, el orégano destaca por sus propiedades digestivas. Un dato interesante es que puede favorecer la digestión de las harinas, ya que estimula la producción de bilis y jugos gástricos, lo que contribuye a descomponer los carbohidratos complejos presentes en alimentos como el pan, las pastas y la pizza. También puede disfrutarse sobre una tostada con aceite de oliva, sal y pimienta.

Por otro lado, el orégano también se utiliza en su versión concentrada, el aceite esencial, al que se le atribuyen propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidantes. Se emplea de forma externa y, en determinadas presentaciones, también por vía oral. Entre sus principales usos tradicionales destacan los siguientes.

Puede ayudar a aliviar molestias respiratorias mediante su inhalación o consumo diluido, según la formulación.Apoyo en el tratamiento de hongos en la piel, como el pie de atleta, por sus posibles propiedades antifúngicas.Favorece el bienestar digestivo y puede contribuir a reducir los gases, aunque no está demostrado que elimine parásitos intestinales.Sus posibles efectos analgésicos se asocian con el alivio del dolor menstrual, muscular y articular.En aromaterapia, se utiliza para favorecer la relajación y generar una sensación de bienestar.