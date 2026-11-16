¡Habla, sobrino! El papa León XIV ya está en el Perú y, durante su visita, ha hablado de trabajo, oportunidades, seguridad y de la importancia de que las autoridades estén al servicio de la gente. Y, claro, uno escucha eso y se pregunta si tenemos que cambiar algo para que a nuestro país le vaya mejor. Si miramos a nuestro alrededor, la respuesta parece clara, porque problemas no nos faltan.

Te tiro un par de cifras, sobrino. Más de 9 millones de peruanos están expuestos a inundaciones y huaicos, pero la prevención avanza a paso lento. 8 de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad. Y, para rematar, la extorsión se ha multiplicado por 6, complicándoles la vida a quienes salen todos los días a trabajar.

Por eso, sobrino, más que pensar en un país perfecto, necesitamos algo mucho más básico. Que el Estado haga bien su chamba. Que se adelante a los problemas, genere oportunidades para los jóvenes, enfrente a los delincuentes y utilice bien la plata de todos. Porque un país mejora cuando su gente puede trabajar, progresar y vivir tranquila.

Durante su visita, ha hablado de trabajo, oportunidades, seguridad y de la importancia de que las autoridades estén al servicio de la gente (…) Porque un país mejora cuando su gente puede trabajar, progresar y vivir tranquila”.