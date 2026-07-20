¡Habla, sobrino! Imagínate que en tu casa cualquiera pudiera decidir en qué gastar la plata, sin preguntar cuánto hay en la billetera ni quién va a pagar la cuenta. Tarde o temprano, las cuentas dejarían de cuadrar. Pues algo parecido venía ocurriendo con el Estado.

Desde 2021, el Congreso aprobó cientos de leyes que aumentaban el gasto público, muchas veces sin explicar de dónde saldrían los recursos. Hablamos de sueldos, pensiones, bonos y beneficios laborales que no se pagan una sola vez, sino que representan compromisos permanentes cada año. Mientras tanto, siguen pendientes colegios, postas, carreteras y obras de prevención.

Pero ahora el Tribunal Constitucional puso un límite. El Congreso ya no podrá seguir aprobando nuevos gastos como quien pasa la tarjeta y deja la cuenta para después. Ojo, sobrino, esto no elimina lo que ya fue aprobado, pero sí cierra una puerta que podía poner en riesgo las finanzas públicas. Cuidar la plata del Estado no significa rechazar todo gasto. Significa asegurar que los recursos alcancen para las necesidades más importantes del país.