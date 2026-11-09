¡Habla, sobrino! En los próximos días llega nuestro Papa chiclayano y su visita no solo moverá la fe de los creyentes, también impulsará la economía del país. Se espera que más de 850 mil visitantes se movilicen por las ciudades que recorrerá, generando un movimiento económico superior a S/300 millones.

Y acá hay una oportunidad, sobrino. Hoteles, restaurantes, taxis, comercios y pequeños negocios pueden beneficiarse de la llegada de tanta gente. No solo vendrán extranjeros. La mayoría serán peruanos que viajarán para participar en las actividades y, de paso, conocer y consumir en estas ciudades.

Pero ojo, para que todo funcione no basta con que llegue la gente. Se necesita seguridad, transporte ordenado y ciudades limpias. El Estado ya destinó más de S/120 millones para organizar la visita y atender estos aspectos.

La chamba ahora es lograr que todo eso funcione bien y que la llegada de visitantes también se traduzca en mayores ingresos para los negocios locales. Porque la visita puede durar unos días, pero la oportunidad para el turismo puede extenderse mucho más.