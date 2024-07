En tiempos en donde casi toda la información se comparte de forma digital, es vital contar con medidas de ciberseguridad para evitar el robo de datos. Si uno, de forma particular, protege la información personal de los dispositivos electrónicos, como computadora, laptop o celular, más aún lo debe hacer el Estado para resguardar información que es vital para el país. Lo ocurrido con el servidor del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el cual ha sido hackeado y su información capturada a cambio de un rescate económico es para preocuparse. La información secuestrada no es poca cosa, se trata de la base de datos del catastro minero online, donde se tramitan todas las concesiones mineras del país. No es la primera vez que el Estado es víctima de la ciberdelincuencia, recordemos que en junio del año pasado se registró una filtración masiva de datos personales de millones de ciudadanos peruanos del Reniec. No se puede ser tan vulnerable. El Estado debe tomar medidas inmediatas.