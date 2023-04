Si la presidenta Dina Boluarte quiere ser recordada por algo bueno, debería meterse de lleno a combatir la inseguridad en las calles que se traduce en robos, asesinatos, extorsiones y todas esas situaciones que hacen que los peruanos de a pie no puedan salir tranquilos de sus casas a trabajar o dar una vuelta con sus familiares. Muchos gobiernos han ofrecido de todo, pero han dejado pasar esta situación. El lunes fuimos testigos de una balacera en San Juan de Lurigancho, pocos días después del asesinato de un sereno de Santiago de Surco. Queda claro que el hampa no distingue clases sociales. Es urgente que la mandataria asuma el liderazgo que le corresponda y se ponga a trabajar junto con Ministerio Público, el Poder Judicial, los alcaldes y demás entes involucrados. Los peruanos no podemos seguir en medio del accionar de delincuentes que no dudan en apretar el gatillo delante de quien sea, mientras las autoridades miran a otro lado. Cada día que pasa se pierden más vidas.