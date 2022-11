Todos hubiésemos dado la vida para que Advíncula y Valera no fallaran frente al arco de Australia, custodiado por el payaso Andrew Redmayne, y que Perú se instale en el mundial de Qatar 2022. Es más, ayer habríamos enfrentado nuevamente a Francia, el campeón vigente, y sabe Dios de qué estaríamos hablando en cuanto a resultado. La herida de la eliminación en el repechaje frente a los “canguros” aún está abierta; sin embargo, otra vez el fútbol nos vuelve a mostrar que está lleno de sorpresas y que el crack más pintado puede fallar desde el punto penal. Le ocurrió ayer al famoso Robert Lewandowski, infalible con el Bayern y ahora con el Barcelona, no obstante, parado ante el “Memo” Ochoa mexicano no pudo inflar las redes. Y nadie puede decir que el polaco es un mal delantero. El fútbol es como la vida misma, alegría y tristeza. Y de esto también pueden dar fe los argentinos que, contra todo pronóstico, cayeron 2-1 frente a Arabia Saudita pese a que tienen al d10s Messi de capitán. Cosas del Orinoco.