Mientras el país anda concentrado en los Rolex de la presidenta Dina Boluarte, algo que no se puede dejar de lado por el escándalo que eso genera, el Perú está bajo el acecho del dengue que ha cobrado la vida de 97 personas y tiene o ha tenido a más de 100 mil afectados a nivel nacional, cifras que son todo un récord, tal como informamos en la portada de este diario el lunes último. Sin embargo, es un tema del que poco se habla desde el gobierno. ¿Qué dice el ministro de Salud, César Vásquez? El caballero ha venido diciendo que había recursos disponibles y que se estaban tomando las medidas para controlar el avance de este mal. Pese a eso, está pasando a la historia como el ministro con el mayor número muertos e infectados de nuestra historia. ¿Quién se hace responsable? La llegada de este mal es completamente previsible, por lo que no se entiende por qué cada verano tenemos una severa explosión de casos. Está bien mantenernos atentos a los signos exteriores de riqueza de la jefa de Estado, pero es mejor no despegar la mirada de la disparada de casos de dengue que estamos padeciendo.