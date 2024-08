Parece que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, vive en otro país cuando afirma que “en el Perú no se pasa hambre y hasta en el último pueblo del país se come de manera contundente”. Parece que el ministro ignora que en nuestro país 2 de cada 10 peruanos han pasado uno a varios días sin comer. El titular del Midagri también debe desconocer que, según el último informe de la ONU, el 51 % de la población peruana se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria, lo que significa que no puede acceder a una alimentación nutritiva y suficiente para cubrir sus necesidades nutricionales; además, el 20 % de esta población está en una condición de inseguridad alimentaria severa, lo cual implica que han pasado de uno a varios días sin comer, enfrentando hambre extremo. Encima de todo, el ministro Manero califica de “tremendistas” a los medios que difunden esta información. Tremenda es la ignorancia del ministro. Nuestras autoridades deberían estar bien informadas antes de lanzar sus opiniones.