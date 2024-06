Hoy es el Día del Padre, y aunque esta fecha no sea tan celebrada, ni comercializada como sí lo es el Día de la Madre, no podemos dejar de reconocer a aquellos hombres que han sabido ponerse bien los pantalones y sacado adelante a sus hijos. Durante mucho tiempo, la imagen de paternidad estaba relacionada con el carácter fuerte, las pocas muestras de afecto y hasta el distanciamiento físico. Esto, afortunadamente, está cambiando. Ahora los papás se involucran más en la crianza de sus hijos, están durante la gestación acompañando a la mamá en su preparación para el día del parto, asisten al nacimiento y, por ley, tienen derecho a una licencia para acompañar a sus hijos durante sus primeros días de vida. Como sociedad, debemos fomentar más espacios para que haya una mayor presencia de la figura paterna en la formación y el desarrollo de los niños. No hay padre perfecto, y los hijos no somos quién para juzgarlos. Hoy solo toca decirles gracias, porque por ellos también estamos en este mundo. Feliz Día del Padre a nuestros lectores.