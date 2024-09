Para el premier Gustavo Adrianzén no es suficiente que los incendios forestales hayan dejado hasta la fecha 16 muertos, 140 heridos, 2260 hectáreas de terrenos dañados, 22 regiones afectadas, 377 animales muertos y 4698 animales afectados para declarar el estado de emergencia. Para el jefe del gabinete, la situación puede ser manejada “con los recursos de Indeci, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, bomberos y la participación ciudadana”. Parece que el Ejecutivo olvida que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios ya no se está dando abasto para controlar las emergencias ¿Qué están esperando desde el Gobierno Central? ¿Qué los fallecidos se cuenten por decenas? Las imágenes son desgarradoras con decena de animales muriendo carbonizados, y pobladores desesperados y con temor de que el fuego siga avanzando sin control, poniendo en peligro sus viviendas y también sus vidas. Urge que se tomen medidas más efectivas, porque las llamas no esperan.