La presencia de congresistas “comesueldo” se ha convertido en una verdadera plaga en el Poder Legislativo. En este 2023 han salido a la luz siete casos de parlamentarios que no contentos con su sueldo y los beneficios, han optado por apoderarse de la plata de sus servidores, bajo amenaza de despedirlos. Una verdadera canallada que debería ser sancionada a nivel ético y penal. Si la imagen del Congreso ya estaba por los suelos, lo que vemos ahora es patético. Lamentablemente hay una manga de sinvergüenzas que tiene que ser erradicada de inmediato. No puede haber demoras ni mano blanda con estos elementos que si no les gusta lo que paga el Parlamento, pues que se busquen otro empleo. Los hay de diversas bancadas, lo que deja en claro que a la hora de mochar sueldos y adueñarse de lo ajeno, no hay diferencias. Todo vale para ellos, incluso obligar a sus empleados a ir al cajero automático el día de pago, como hacía la fujimorista María Cordero. De terror.