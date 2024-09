No vamos a discutir la trayectoria futbolística de Paolo Guerrero, no en vano es el goleador histórico de la selección peruana de fútbol. Sin embargo, el tiempo no pasa en vano y los años siempre van a pesar. Ahora que por fin Guerrero se salió con su gusto de culminar su carrera en Alianza Lima, el jugador de 40 años está feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, al menos así se le vio a su llegada a Lima junto a su familia. Pero el hincha blanquiazul es realista y sabe que el “Depredador” no está en condiciones físicas para cumplir en la cancha los 90 minutos reglamentarios; su llegada al club es más una cuestión romántica, y está bien. Pero como se dice, goles son amores, así que esperemos que tanto esfuerzo haya valido la pena y más pronto de lo esperado las tribunas de Matute vibren con los goles de Paolo. La expectativa es grande, eso se ve reflejado en el lleno total que habrá hoy en el estadio Alejandro Villanueva por la presentación de su hijo predilecto. Todo lo mejor para Paolo, la responsabilidad que tiene es grande.