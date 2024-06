Desde la semana pasada, las principales avenidas del Centro de Lima, como la av. Alfonso Ugarte, lucen repletas de basura. Montículos de bolsas llenas de desperdicios forman parte del panorama. Pese a los reclamos, la Municipalidad de Lima aún no ha dado solución a este problema que pone en peligro la salud pública, pues estos cúmulos de basura son focos infecciosos. Pero hay que ver más allá del Centro de Lima, solo basta avanzar unos cuantos kilómetros al norte y llegamos a la av. Caquetá, que es otro escenario de desperdicios. La Av. Zarumilla también luce llena de basura. Este problema no solo le compete al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es un problema general en varias comunas de Lima metropolitana. Solo hace una semana, en este diario denunciamos la presencia de basura en distritos como el Rímac y San Juan de Lurigancho. ¿Qué pasa con las autoridades que hemos elegido? Los peruanos no merecemos vivir en medio de la inmundicia, que no solo da un mal aspecto a la ciudad, sino que también pone en riesgo la salud de la población. Señores alcaldes, por favor, hagan su trabajo que para eso se les ha elegido.