El gobierno de Dina Boluarte hace de todo para proyectar una imagen de país seguro, sin conflictos sociales ante la proximidad del Foro Económico Asia – Pacífico (APEC). La mandataria prefiere esconder el polvo debajo de la alfombra en lugar de limpiar la casa como se debe. Estamos pasando por una crisis de inseguridad, las extorsiones no disminuyen, los ataques a buses de transporte continúan y los asaltos son pan de cada día, pero para Boluarte el estado de emergencia sí viene dando resultados. Por ello, el paro anunciado para el 13, 14 y 15 de noviembre sigue en pie. Ante esto, el Ejecutivo decide enviar a todos a hacer teletrabajo y a los escolares a recibir clases virtuales. Otra medida que también causa incomodidad es el cambio de escenario para el partido Perú vs Chile, el cual debería realizarse en el Estadio Nacional, pero (otra vez) por seguridad prefieren que se haga en el Monumental, en Ate. La Policía igual deberá garantizar la seguridad, así que no hay razón para cambiar de escenario al partido. Otra vez prefieren maquillar nuestra realidad en lugar de buscar soluciones reales.