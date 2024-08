No hay nada que reprocharles a los 26 deportistas peruanos que nos vienen representando en 10 diciplinas en los Juegos Olímpicos París 2024. Su esfuerzo, dedicación y entrega han quedado demostrados en cada una de las competencias, dejado el nombre de nuestro país en alto. Si bien el Perú aún no aparece en el medallero de estas olimpiadas, varios de nuestros deportistas han logrado diplomas olímpicos al encontrarse entre los 8 mejores de su disciplina, es el caso de Evelyn Inga en marcha atlética. Ella ha levantado su voz para manifestar que el apoyo económico del IPD a los atletas no es suficiente y que el deportista de provincia está relegado. No es un secreto que el apoyo de la empresa privada ha jugado un rol importante en la subvención económica de nuestros deportistas y que incluso muchos se las ingenian solos para formarse y competir. Tal vez si el apoyo fuera mayor, desde la formación, y no solo cuando logran destacar como competidores olímpicos, quizá Perú aparecería más seguido en los medalleros.