En Piura y Puno hoy es feriado no laborable. Los escolares no irán al colegio, las entidades públicas no atenderán a los ciudadanos y también las empresas dejarán de trabajar. La población puede sentirse aliviada por un día más de descanso, pero seguramente hay gente que seguirá laborando, como los agricultores en el norte, golpeados por la falta de lluvias que ven cómo sus plantaciones de limón, arroz, mango y otros se secan. En la región del Altiplano también trabajarán los comerciantes, más cuando la frontera se ha convertido en un punto principal del intercambio comercial con Bolivia. Y la minería informal en la zona tampoco parará. Así como Piura y Puno tienen un día feriado más, en otras regiones sucede lo mismo, pero en otras fechas, con los aniversarios de creación de la región, provincia o distrito, y por las festividades religiosas. Si en el calendario nacional tenemos ya 14 días feriados, en las regiones los días de descanso son más.