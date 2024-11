Hizo bien el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de retrasar la inauguración del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para el 29 de enero de 2025. Estaba visto que la obra no iba a concluir el 18 de diciembre de este año, y con las observaciones hechas por la Defensoría del Pueblo sobre el tema del acceso peatonal que no estaba considerado en la obra, era descabellado insistir con la inauguración en una temporada alta. Todo iba a ser un caos y lo que menos necesita el gobierno de Dina Boluarte es una gran metida de pata. Ahora toca que el MTC subsane todas las observaciones hechas por la Defensoría, por ello ya anunció la implementación de un servicio de transporte público denominado “AeroExpreso” que trasladará a los viajeros del norte, centro y sur de Lima hasta el terminal aéreo. El tema de seguridad es otro aspecto importante a corregir. Recordemos que el aeropuerto es lo primero que los turistas ven al llegar al país, es importante que tengan una buena impresión y que no sean víctimas de la inseguridad a las pocas horas de arribar al territorio nacional.